Fusignani risponde ai gruppi WhatsApp: “Importante il loro lavoro”. E propone di rilanciare Sicura Web

I gruppi WhatsApp sono preziosi. Il vicesindaco Eugenio Fusignani risponde ai responsabili dei gruppi Ravenna SOS Sicurezza, SOS Ravenna Indipendente e Ravenna SOS Chat – Aiutiamo le FFOO spiegando come le proprie parole siano state mal interpretate. Il dibattito fra le parti era nato dopo la pubblicazione delle classifiche del Sole24Ore legate alla sicurezza, e ai furti, criticate dal vicesindaco poiché colpevoli di diffondere allarmismo e una falsa percezione della realtà fra la popolazione. Accuse che non erano rivolte ai gruppi WhatsApp, come ha spiegato Fusignani