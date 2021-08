Attimi di paura per i membri della famiglia Ferruzzi-Gardini residenti a Villa Monaldina, situata in Via Canale Molinetto. Alcuni malviventi, ancora non identificati, hanno infatti tentato di introdursi questa mattina all’interno della villa. Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, i ladri sarebbero riusciti a rubare un’auto dal giardino dell’abitazione, per poi darsi alla fuga sfondando un cancello della villa. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, è intervenuta anche un’ambulanza.

Notizia in aggiornamento