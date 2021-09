Fridays for Future torna a manifestare in piazza a Ravenna

A pochi giorni dall’appuntamento elettorale di Ravenna. A una settimana dalla scadenza della presentazione del Pitesai, in attesa di conoscere la nuova organizzazione dell’OMC, tornano in piazza le proteste di Fridays for Future, di tutte le associazioni ambientaliste e di tutti coloro che negli ultimi anni hanno chiesto un cambio di passo nelle politiche a contrasto del cambiamento climatico, ancora però troppo lente e infruttuose. A fiaccare gli animi anche le ultime dichiarazioni del ministro Roberto Cingolani, che considera gli ambientalisti dei radical chic