Tutte le soluzioni più convenienti in ambito dell’energia elettrica, del gas e dell’efficienza energetica: ha aperto a Ravenna lo Spazio Enel di Viale Galileo Galilei 55, un nuovo punto di riferimento per i cittadini di Ravenna e provincia.

Nel rispetto di tutte le norme di sicurezza anti Covid, i consulenti del nuovo Spazio Enel Partner offriranno competenza, professionalità e indicazioni specifiche per aderire alle migliori offerte e garantire opportunità di risparmio, anche in vista della completa liberalizzazione del mercato elettrico.

Il nuovo Spazio Enel Partner è gestito da Ro.Ma srl, azienda che ha una partnership consolidata con Enel e che da anni offre assistenza di qualità, grazie ad un team di professionisti qualificati.

Numerosi i servizi offerti: consulenze personalizzate sulle tariffe di energia elettrica e gas più adatte alle proprie abitudini proposte da Enel Energia (società del Gruppo Enel leader del mercato libero dell’energia) che in questi giorni ha lanciato una nuova offerta che prevede lo sconto del prezzo dell’energia elettrica del 30% (sconto maggiore per i clienti che provengono dal Mercato Tutelato) e 3 ore di energia elettrica GRATIS per chi ha il contatore di nuova generazione. A disposizione anche le migliori soluzioni per l’efficienza energetica come impianti fotovoltaici, caldaie a condensazione, climatizzatori proposti da Enel X, la divisione del gruppo elettrico dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali, per rendere più efficienti i consumi di casa e luoghi di lavoro.

I clienti potranno beneficiare inoltre di altri servizi: attivazione o modifica di contratti luce e gas, verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi, possibilità di comunicare la lettura dei contatori, domiciliare il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o su carta di credito, richiedere forniture di cantiere e pagare fatture e richiedere rimborsi, pagare le bollette.

Il nuovo Spazio Enel Partner è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19; il sabato dalle ore 9 alle ore 13.