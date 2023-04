Nei prossimi giorni, in tutti i comuni dell’Unione della Romagna Faentina, saranno in pagamento gli ultimi contributi relativi al ‘Fondo affitto’, apporto regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione finalizzato alla concessione di aiuti integrativi alle famiglie con fragilità economiche per il pagamento dei canoni di locazione. In aggiunta a quelle che già lo hanno percepito, saranno altre 194 le famiglie, per una cifra molto vicina ai 230mila euro, che hanno ricevuto il contributo, pari a tre mensilità del loro canone di affitto, per dare loro una mano in questi momenti di difficoltà.

In totale, compresa l’ultima tranche in arrivo in questi giorni, sono state aiutate nell’ultimo anno 868 famiglie per un importo di oltre 1.050.000 euro erogati, dai fondi provenienti dalla Regione Emilia-Romagna integrati da fondi comunali e dell’Unione.

Ad aprile è poi arrivato a conclusione il lavoro di istruttoria, da parte di ACER Ravenna, delle domande del nuovo ‘Fondo affitto’ 2022. Tutte le famiglie che ne hanno fatto richiesta verranno informati dell’esito dell’istruttoria relativa al bando. L’iter prevede poi l’erogazione dei primi contributi ad oltre 350 famiglie, per un totale di altri 434mila euro.

“Altre 194 famiglie -spiega l’assessore al Welfare Davide Agresti– stanno ricevendo un sostegno per una esigenza su un tema centrale del welfare: il diritto alla casa. Numerose sono state le iniziative in questi mesi, sia sull’edilizia residenziale pubblica che nel supportare chi si rivolge al mercato privato degli affitti. Uno sforzo, quello che abbiamo messo in atto, che non si deve interrompere e che deve coinvolgere istituzioni locali, regionali e nazionali per tutelare il diritto all’abitare”.