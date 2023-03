Il Milan Club Faenza “Carlo Sangiorgi” in occasione del quarto di finale di Champions League, Tottenham Hotspur -Milan, in programma mercoledì 8 marzo (ore 20.45) organizza un incontro conviviale per i soci nella sede di via Campidori 28, presso il Rione Rosso.

Per la partita di andata, il giorno di San Valentino, il 14 febbraio, un gruppo di soci del Milan Club Faenza fu presente allo stadio “Meazza San Siro” di Milano.

Nel giorno della festa della donna, sarà la sede sociale ad accogliere i soci in occasione della gara di ritorno che si svolgerà al New White Hart Lane, il Tottenham Stadium, a Londra.

A partire dalle ore 19, possibilità di cenare con pizza e bibita a costo convenzionato, prima di assistere al match.

E’ gradita la prenotazione dei soci per una migliore organizzazione, al bar del Rione Rosso o telefonando al numero 0546 680808.