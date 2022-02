Mobilitazione generale di Fratelli d’Italia a favore dell’elezione diretta del Presidente della Repubblica. A seguito della pantomima che ha tenuto l’Italia bloccata per una settimana in cui si è inscenata una sorta di telenovela di dubbio gusto, diventa ancora più urgente dare la possibilità ai cittadini di eleggere direttamente il Capo dello Stato, contrariamente a quanto avviene adesso attraverso meccanismi che, ammesso abbiano mai avuto senso, hanno ormai fatto il loro tempo e sono decisamente superati.

L’instabilità politica che rende il nostro paese poco credibile all’estero deriva da una forma di governo in cui nessuno ha realmente potere decisionale e la situazione attuale dell’Italia dipende in gran parte da questo.

Fratelli d’Italia è da sempre a favore del sistema presidenziale ed oggi più che mai una reale riforma che vada in questa direzione è diventata indispensabile. Per questo motivo nella giornata di domani sabato 12 febbraio ci sarà una mobilitazione generale nei principali comuni della provincia in cui saremo presenti con banchetti per raccogliere le firme per richiedere l’elezione diretta del Presidente della Repubblica.

Saremo presenti dalle 10.00 alle 12.00 a Ravenna al mercato ambulate in via Berlinguer e, negli stessi orari, a Faenza in Piazza della Libertà ed a Lugo in Largo della Repubblica.

Sarà possibile firmare anche online seguendo il seguente collegamento https://presidenzialismo.it/.

Se vogliamo cambiare l’Italia dipende da noi.

Alberto Ferrero, Coordinatore provinciale Fratelli d’Italia