Femminicidio Ravenna: L’ha uccisa affogandola nella vasca da bagno. Era malata da tempo

Ravenna conta un nuovo femminicidio. A perdere la vita è stata una 77enne Piera Ebe Bertini per mano del marito Enzo Giardi di 78 anni. L’omicidio si è consumato all’interno di una villetta a schiera al civico 38b di via Colombo Lolli, traversa di via San Mama. Qui, secondo le prime informazioni, Enzo Giardi in pensione avrebbe ucciso la moglie malata facendola affogare nella vasca da bagno. Tutto è iniziato intorno alle 13.15, quando l’anziano ha chiamato il 118 autodenunciandosi. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i Carabinieri, che hanno subito iniziato le indagini e gli interrogatori coordinati dalla PM di turno Marilù Gattelli. La donna sarebbe stata da tempo ammalata di Alzheimer, malattia che, oltre a toglierle le facoltà mentali, l’aveva costretta in casa. L’uomo, che a detta di chi lo conosce, si prendeva cura della moglie, è stato portato in carcere su disposizione della Procura.