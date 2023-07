“Fratelli d’Italia è un partito molto attento a tutti gli aspetti concernenti la società moderna.

In particolare, noi in Bassa Romagna ci pregiamo di avere diverse personalità che stanno facendo un bellissimo percorso di crescita nei settori giovanili e sulle tematiche ambientali, mi riferisco al portavoce Provinciale di Gioventù Nazionale RICCARDO VICARI di Sant’Agata e del portavoce Provinciale di Fare Verde NICHOLAS ANZELLOTTI di Bagnacavallo.

Nei mesi scorsi dopo un confronto con il coordinatore provinciale di Pensionati d’Italia Luisa Scaffa e la Vice Regionale Dott.sa Patrizia Ricci, abbiamo deciso di nominare dei coordinatori comunali del dipartimento pensionati di FDI, denominato appunto Pensionati d’Italia.

Rispettivamente sono stati da me indicati in qualità di coordinatore per Lugo e la bassa Romagna del partito i seguenti coordinatori Comunali di Pensionati d’Italia:

UGO VIOLA Coordinatore per il Comune di Lugo

Neopensionato ex libero professionista, membro del direttivo di FDI Bassa Romagna, si occupa di consulte di decentramento.

ROBERTO DOSI Coordinatore per il Comune di Massa Lombarda

Pensionato, Consigliere comunale a Massa Lombarda membro del direttivo di FDI Bassa Romagna, molto attento a temi legati alla tecnologia ed alla viabilità.

AGOSTINO LA MORGIA Coordinatore per il Comune di Bagnara

Pensionato, rappresenta FDI nel comune di Bagnara, membro del direttivo FDI Bassa Romagna, persona di esperienza, sempre attento e disponibile per le istanze del proprio Comune.

Con queste nomine FDI Bassa Romagna mette a disposizione una propria struttura specifica che si interesserà delle problematiche legate alla vita di tutti i giorni dei pensionati sul nostro territorio, penso alle criticità legate ai servizi di consegna dei pasti a domicilio, al servizio medico a domicilio, ma anche all’attività ludico-motoria e perché no anche solo un’attenzione allo stare insieme, organizzando attività sociali.

Stiamo raccogliendo numerose adesioni da parte dei pensionati della “Bassa“ e siamo pronti a crescere ancora insieme, Auguro un buon lavoro ai nostri coordinatori. Ugo, Roberto ed Agostino dando loro la nostra massima disponibilità ed appoggio, consapevoli che il tema dei pensionati è un tema che coinvolge una fetta importante della nostra società e con l’allungamento della vita media lo sarà sempre di più.”

Rudi Capucci

Coordinatore Fratelli d’Italia di Lugoe Bassa Romagna