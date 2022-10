L’Associazione Fatabutega organizza, per le persone interessate, residenti nei comuni di Ravenna, Lugo e Faenza, un corso di formazione gratuito per diventare volontari e volontarie del programma Nati per Leggere.

In collaborazione con le biblioteche del territorio i/le nuovi/e Volontari/e NpL andranno ad operare presso scuole, biblioteche, centri lettura e presso gli ambulatori pediatrici del Comune di Ravenna, Lugo e Faenza. Saranno ammessi al corso, previo colloquio, al massimo 30 partecipanti, in possesso del requisito obbligatorio della residenza nel Comune di cui si richiede la prescrizione al corso (Ravenna, Lugo o Faenza).

La domanda online deve essere compilata e inviata entro il 15/11/2022.

Questo è il Link per le preiscrizioni:

https://bit.ly/preiscrizioneNPL2022

È molto importante comunicare anche che la formazione si realizza nell’ambito del progetto “LA MAPPA E IL TESORO: letture dei grandi ai bambini e alle bambine percorsi per leggere in famiglia” finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura (https://cepell.it/) nell’ambito del bando Leggimi 0-6, di cui capofila del progetto è l’Associazione Fatabutega.