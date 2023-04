In occasione della Messa Crismale del Giovedì Santo, 6 aprile, in Cattedrale il Vescovo monsignor Mario Toso ha annunciato le seguenti nomine parrocchiali.

A Faenza Don Marco Donati è stato nominato parroco di San Giuseppe Artigiano e confermato parroco di San Savino in Paradiso.

Il vescovo Mario ha inoltre nominato don Marco Ferrini parroco di San Michele Arcangelo in Brisighella e di San Ruffillo, oltre che parroco a San Pietro in Fognano. Per quanto riguarda la parrocchia di Brisighella, la rappresentanza legale e l’amministrazione resteranno in capo al vicario generale monsignor Michele Morandi.

Monsignor Toso ha poi nominato don Mirko Santandrea parroco di San Lorenzo in Marradi. Sarà inoltre amministratore parrocchiale di Sant’Adriano e San Martino in Gattara, mentre viene confermato amministratore parrocchiale di San Cassiano.

Infine il vescovo ha nominato rispettivamente Don Massimo Geminiani parroco moderatore e Don Andrea Rigoni parroco in solido non moderatore di Sant’Antonino a Faenza.

I presbiteri nominati, che il vescovo Mario ha tenuto a ringraziare per la loro pronta obbedienza, inizieranno il proprio ministero entro sei mesi dalla data odierna.

Il riepilogo delle nomine

In data 6 aprile 2023 il Vescovo Monsignor Mario Toso ha nominato:

il Rev.do Don Marco Donati Parroco di S. Giuseppe Artigiano;

il Rev.do Don Pellegrino Montuschi Vicario Parrocchiale di S. Giuseppe Artigiano;

il Rev.do Don Mattia Gallegati Vicario parrocchiale di S. Savino in Paradiso;

il Rev.do Don Marco Ferrini Parroco di S. Michele Arcangelo in Brisighella e di S. Rufillo con tutti i diritti e i doveri esclusi la rappresentanza legale e l’amministrazione che resteranno in capo al Vicario generale per la complessa situazione relativa ai lavori in corso,

Parroco di S. Pietro in Fognano, Amministratore parrocchiale di S. Giovanni Battista in Ottavo; –

il Diacono Stefano Lega, che mantiene l’ufficio di Cerimoniere vescovile, Collaboratore nella cura pastorale delle Parrocchie affidate al Presbitero Marco Ferrini;

il Rev.do Don Massimo Geminiani Parroco Moderatore di S. Antonino;

il Rev.do Don Andrea Rigoni Parroco in solido non Moderatore di S. Antonino;

il Rev.do Don Mirko Santandrea Parroco di S. Lorenzo in Marradi,

Amministratore parrocchiale di S. Adriano e di S. Martino in Gattara.

Questi nostri confratelli, che ringrazio per la pronta obbedienza, dovranno iniziare il proprio ministero entro 6 mesi dalla data odierna.

Nel frattempo il vescovo Mario ha nominato, fino all’ingresso del nuovo parroco:

il Rev.do Don Marco Ferrini Amministratore parrocchiale di S. Antonino;

il Rev.do Don Pellegrino Montuschi Amministratore parrocchiale di S. Lorenzo in Marradi;

il Rev.do Don Mario Piazza Amministratore parrocchiale di S. Giuseppe Artigiano;

il Rev.do Don Mirko Santandrea Amministratore parrocchiale di S. Pietro in Fognano.

Inoltre, ha confermato: