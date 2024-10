“La scorsa notte si è verificata una nuova esondazione a Traversara, proprio nello stesso punto di rottura del 19 settembre scorso.

Martedì, preoccupata dall’arrivo di questa perturbazione, ho allertato il Prefetto delle criticità che si sarebbero potute verificare proprio a Traversara, dove la riparazione provvisoria costituita da alcune palancole e massi ciclopici, risultava insufficiente per poter affrontare una nuova piena.

Come sottolineato anche da tanti residenti della frazione, è molto grave che i lavori di manutenzione degli argini non siano proseguiti anche durante lo scorso fine settimana.

Ed è altrettanto grave che gli esponenti del PD parlino di semplici “infiltrazione” e strumentalizzino questa ennesima esondazione per fare propaganda e campagna elettorale in vista delle elezioni regionali.

In una situazione di questo genere, è fondamentale lavorare con continuità ed efficienza e al momento, la priorità assoluta deve essere la totale messa in sicurezza del nostro territorio, soprattutto con l’arrivo della stagione invernale.

Come Fratelli d’Italia auspichiamo che l’inchiesta della Procura di Ravenna possa individuare i responsabili di queste sciagure, in gran parte causate dalla mancata prevenzione e manutenzione da parte di quella classe dirigente che da decenni amministra il nostro territorio.”