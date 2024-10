L’Associazione Culturale Francesco Baracca di Lugo è lieta di annunciare il convegno intitolato “Francesco Baracca: Storia • Mito • Arte”, un evento dedicato alla figura dell’eroe nazionale e aviatore Francesco Baracca, che si terrà sabato 5 ottobre 2024, alle ore 15:00, presso la Sala Conferenze ASCOM di Lugo (via Giotto, 11). Francesco Baracca, simbolo del coraggio e dell’eccellenza italiana, non è stato soltanto un pioniere dell’aviazione durante la Prima Guerra Mondiale, ma rappresenta ancora oggi un esempio di valore militare e umano. Questo convegno intende esplorare non solo la sua storia personale, ma anche l’eredità mitica che ha lasciato, attraversando campi che spaziano dalla storia alla cultura e dall’arte all’epistolario personale. Il programma dell’evento è ricco di interventi di grande spessore, con la partecipazione di esperti e studiosi che, ciascuno dal proprio ambito, offriranno una prospettiva unica sulla figura di Baracca. Il convegno sarà aperto dai saluti istituzionali di Carlo Galamini, Presidente dell’Associazione Culturale Francesco Baracca, che darà il via alla giornata introducendo i temi principali. Il primo intervento sarà affidato a Massimiliano Fabbri, Direttore del Museo Baracca, che presenterà le nuove iniziative e le recenti acquisizioni del museo. Sarà un’occasione per scoprire come il museo, nel corso degli anni, abbia saputo innovarsi e arricchirsi di materiali preziosi che testimoniano l’impatto storico e culturale di Francesco Baracca. – A seguire, Mauro Antonellini, Conservatore del Museo Baracca, offrirà un approfondimento sulla figura di Baracca come cavaliere e aviatore, indagando il suo legame con gli ideali del cavalleresco, che caratterizzavano non solo il suo modo di combattere, ma anche il suo stile di vita. Un ritratto che ne sottolineerà il senso dell’onore, della disciplina e del dovere. Daniele Serafini, scrittore e saggista, proporrà un intervento dedicato alla rappresentazione artistica del mito di Baracca. Saranno analizzati dipinti, sculture e altre opere d’arte che, nel corso del tempo, hanno immortalato l’eroe dell’aviazione, contribuendo a costruire il mito popolare che è giunto fino a noi. L’ultimo intervento sarà a cura di Giulia Garuffi, curatrice e ricercatrice presso il Museo Baracca, che esplorerà l’epistolario di Francesco Baracca. Grazie alla ricchezza delle sue lettere personali, sarà possibile conoscere aspetti più intimi e personali dell’uomo dietro il mito, offrendo uno sguardo diretto sulla sua vita privata, le sue emozioni e i suoi pensieri durante il periodo della guerra. Al termine del convegno, i partecipanti avranno l’opportunità di visitare il Museo Francesco Baracca, che custodisce preziosi reperti legati alla vita e alle imprese dell’aviatore, offrendo uno sguardo ravvicinato su questa straordinaria figura storica.