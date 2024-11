In prossimità dell’elezione del Presidente della Giunta Regionale e dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna del 17 e 18 novembre 2024 l’Ufficio Elettorale, al fine di assicurare gli adempimenti relativi alle tessere elettorali e per agevolare gli elettori evitando possibili disagi, oltre alla normale apertura quotidiana prevista tutti i giorni dal lunedì al venerdì, sarà prevista un’apertura straordinaria nei seguenti giorni:

venerdì 15 novembre 2024: dalle ore 8:30 alle ore 18:00

sabato 16 novembre 2024: dalle ore 8:30 alle ore 18:00

domenica 17 novembre 2024: dalle ore 7:00 alle ore 23:00

lunedì 18 novembre 2024: dalle ore 7:00 alle ore 15:00

In occasione delle elezioni regionali del 17 e 18 novembre 2024, gli elettori dei seggi 5, 6, 7 e 8 dovranno recarsi alla Scuola di Musica Sarti, con accesso da Via San Giovanni Bosco, 1 o da Via Mura Torelli, 67.

Inoltre, gli elettori dei seggi 3, 9 e 10 dovranno recarsi al Liceo Linguistico Torricelli, sito in Via Santa Maria dell’Angelo, n. 25/A.