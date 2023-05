“Il MEI, la kermesse di musica indipendente, e Ridens, l’agenzia dei comici, tutt’e due di Faenza organizzano insieme ad Artistation, la scuola di musica distrutta dall’alluvione, una serata di musica e spettacolo per una raccolta fondi per la giornata di venerdì 26 maggio alle ore 21 intitolata “Faenza Tieni Botta!” al Teatro Masini di Faenza.

Ci sara’ Giuseppe Giacobazzi, il più rappresentativo dei comici romagnoli, che e’ il primo artista ad avere aderito all’appello lanciato dal Meeting delle Etichette Indipendenti- Giuseppe Giacobazzi ha calcato molte volte i palchi della nostra città, infatti, in teatro, a feste e sagre e, agli inizi della sua folgorante carriera, era ospite fisso alle Scimmie, grazie a Ridens. Appena ha saputo del’appello ha subito risposto: “Ci sarò, Faenza è da sempre nel mio cuore.”

Sarà quindi lui ad aprire la serata organizzata il 26 maggio e a prestare il suo volto a questa raccolta fondi. Insieme a lui sul palco hanno già dato la loro disponibilità la cantautrice bolognese Roberta Giallo e il duo faentino delle Emisurela mentre altri artisti sono in via di definizione.

Nei prossimi giorni sara’ comunicato l’elenco completo degli artisti che si esibiranno sul palco, le altre adesioni, collaborazioni e patrocini che perverranno, le modalità per accedere ai biglietti ad offerta ibera minima per la serata di raccolta fondi e tutti i dettagli dell’evento.

Faenza, Tieni Botta! e rialziamoci insieme da questa calamita’ che ha colpito la nostra città.2