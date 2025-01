Per lavori di posa di una condotta idrica in via Villa Fenata, traversa della provinciale Naviglio, all’altezza del civico 35, domani, venerdì 10 gennaio, dalle ore 7 alle 18,viene disposto il divieto di transito. Personale della ditta esecutrice dei lavori dovrà collocare la segnaletica e la cartellonistica informativa nelle intersezioni limitrofe e interessate alle modifiche alla viabilità, indicare percorsi alternativi oltre a garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali disposti lungo i tratti oggetto dei lavori