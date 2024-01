Pronta disponibilità: il consiglio comunale di Ravenna di rivedere il progetto

Il consiglio comunale di Ravenna chiede all’Ausl Romagna di rivedere il progetto della pronta disponibilità infermieristica per arrivare a soluzioni condivise con il personale e i sindacati per riuscire a garantire il servizio a favore del cittadino.

Dopo le proteste di ottobre e novembre, da parte dei sindacati, sotto la sede centrale dell’azienda sanitaria e la decisione dell’Ausl di sospendere l’introduzione della pronta disponibilità, anceh il consiglio comunale di Ravenna martedì pomeriggio ha espresso le proprie perplessità per un provvedimento più volte criticato, accusato inoltre di essere stato calato dall’alto.

Nonostante gli intenti comuni, anche questa volta però maggioranza e opposizione non sono riuscite a trovare un punto di incontro fra le rispettive proposte e, dopo una lunga discussione che in realtà non ha aggiunto niente al dibattito, hanno votato ognuna per il rispettivo documento presentato.