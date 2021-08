Berkan B: operai al lavoro per il recupero del relitto

Iniziato il vero e proprio recupero della Berkan B all’ex banchina Tozzi da parte di RCM e della compagnia Fagioli.

Al lavoro, sott’acqua, subacquei per tagliere le lamiere del relitto che poi saranno recuperate da una gru e destinate allo smaltimento.

I lavori di recupero della Berkan sono stati assegnati al Consorzio Stabile Grandi Lavori. 9 milioni di euro il costo dell’operazione. Il Consorzio, con Rcm costruzioni del Gruppo Rainone, impresa principale, insieme a Fincosit e con la belga Dredging International, si è aggiudicata anche i lavori per le nuove banchine del porto e per lo scavo dei fondali per un importo di quasi 200 milioni di euro.