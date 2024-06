L’attesa è finita, venerdì 14 giugno scattano gli Europei di calcio in Germania con gli azzurri che proveranno a bissare il successo del 2021. Dalla sfida di Wembley tutto è cambiato, in panchina non c’è più Roberto Mancini, ora tocca a Spalletti guidare la Nazionale nel torneo della riscossa per cancellare l’onta di non essersi qualificati a due Mondiali di fila. Di certo non sarà facile, anzi guardando gli avversari il favore del pronostico va a Inghilterra e Francia, senza dimenticare i padroni di casa della Germania, la Spagna e il Portogallo, tutte formazioni che sulla carta hanno qualcosa in più rispetto agli azzurri.

Come seguire gli Europei di calcio

Tutti i discorsi però verranno azzerati quando il pallone inizierà a rotolare sui campi dei dieci stadi scelti per ospitare la manifestazione. L’evento calcistico dell’anno sarà trasmessa tutto in diretta tv da Sky. La piattaforma satellitare detiene infatti i diritti per trasmettere le 51 partite dell’Europeo, dalla prima del 14 giugno fino all’ultima del 14 luglio. Per poter seguire tutte le gare sarà necessario essere in possesso di un abbonamento, requisito necessario anche per vedere le gare in streaming attraverso la App Sky Go. C’è poi l’opzione, sempre a pagamento, Now TV.

In chiaro, e quindi in maniera gratuita, verranno trasmesse da Rai 1 e Rai 2 in tv e in streaming su RaiPlay in totale 30 sfide su 51: tutte quelle della fase eliminatoria e alcune di quelle dei gironi. Il servizio pubblico trasmetterà su Radio 1 e su Radio 1 Sport tutte le 51 partite attraverso le frequenze e le app della Radio. Infine i risultati Europei potranno essere seguiti in tempo reale anche su Sportytrader: insomma la copertura sarà ampia e sarà molto difficile perdersi l’evento in terra tedesca.

Dove vedere tutte le partite dell’Italia agli Europei?

Sarà un’estate molto calda per i tifosi italiani che sognano di rivivere i successi del 2021 e di vedere i propri beniamini alzare di nuovo una coppa nel cielo di Berlino dopo quella Mondiale del 2006. Chi non potrà raggiungere la Germania potrà vedere tutte le partite dell’Italia in maniera gratuita su Rai 1 e in streaming su Raiplay accessibile da tutti i dispositivi abilitati come ad esempio smartphone, tablet, pc e Smart Tv, con telecronaca di Alberto Rimedio e commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Per chi invece proprio non riuscirà a essere davanti ad uno schermo, tutte le partite dell’Italia saranno trasmesse su Radio 1 e i commenti testuali saranno disponibili su Sportytrader.

Tutto il Paese è quindi pronto a stringersi agli azzurri e lo dovrà fare sin dalle prime battute degli Europei visto che i ragazzi di Spalletti sono stati inseriti in un girone di ferro. L’esordio sarà a Dortmund il 15 giugno, mentre la seconda sfida vedrà la Nazionale affrontare la Spagna a Gelsenkirchen il 20 giugno e la terza sarà contro la Croazia il 24 giugno. Per tutta la prima fase le gare azzurre saranno alle ore 21. Per passare il turno sarà necessario arrivare tra le prime due, oppure essere una delle quattro migliori terze di tutti i gironi. La speranza è che l’Italia riesca ad andare il più avanti possibile con gli ottavi in programma dal 29 giugno al 2 luglio, i quarti il 5 e il 6 luglio, le semifinali il 9 e il 10 e la finalissima il 14 luglio a Berlino.