Secondo appuntamento della nuova edizione di Cotidie Legere, ciclo di incontri letterari voluto dal Comune e dall’Assessorato alla Cultura di Brisighella e diretto da Elisabetta Zambon.

Venerdì 26 luglio alle ore 21.00, presso il refettorio del convento dell’Osservanza, verrà presentato il romanzo “Ero l’amante di Rodin” (Capponi Editore, 2023) di Annalisa Fabbri, in dialogo con l’autrice. Novità di questa edizione è la preziosa collaborazione attiva con un’altra importante realtà brisighellese: la Scuola di Musica “Antonio Masironi” che, durante questo evento, ci proporrà alcuni brani eseguiti da Davide Fabbri al mandolino e da Martina Drudi al pianoforte.

La Fabbri, studiosa e scrittrice faentina, laureatasi in Scienze Politiche, da anni si dedica all’approfondimento biografico di artisti famosi e dimenticati romanzando, pur nel rispetto della fedeltà storica, vita e poetica dei protagonisti. Un meticoloso lavoro di ricerca che le è valso numerosi riconoscimenti e premi letterari con le sue precedenti pubblicazioni, tra cui ricordiamo “I fiori di Montmartre” (Capponi Editore, 2022), presentato fra l’altro proprio durante la prima edizione di Cotidie Legere.

L’autrice conduce il lettore in un avvincente viaggio nella Parigi di fine Ottocento, narrando la drammatica vicenda di Camille Claudel, amante di Rodin e scultrice di grande talento. Lui, uomo maturo e magister, lei giovane fanciulla e allieva. Tra i due fiorirà un sentimento intenso e proibito che li vedrà coinvolti in uno scandalo che condannerà Camille lungo un calvario personale fino all’internamento in manicomio in cui rimarrà fino alla morte.

La terza edizione della rassegna Cotidie Legere, iniziata il 28 giugno con la suggestiva vicenda del libro “Il silenzio dell’anima” di Enrico Gurioli (Ut Orpheus, 2024), proseguirà venerdì 13 settembre con la presentazione del romanzo “Il sentiero selvatico” (Feltrinelli, 2024) di Matteo Righetto e venerdì 27 settembre con la presentazione del romanzo “Le lunghe ombre fredde” di Eraldo Baldini (Rizzoli, 2024).

Tutti gli incontri saranno ad entrata libera. Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Brisighella al numero 0546 994405 oppure la Pro-loco di Brisighella al numero 0546 81166.