Martedì 23 luglio, appuntamento con la rassegna estiva “Musica nel borgo”, promossa da Capit Ravenna in collaborazione con la Parrocchia di San Rocco, il patrocinio del Comune di Ravenna – Assessorato al turismo e la direzione artistica della Cappella Musicale della Basilica di San Francesco.

Il secondo appuntamento vedrà protagonisti i solisti Raffaele Damen alla fisarmonica, Donato D’Antonio alla chitarra e Luigi Lidonnici all’oboe, accompagnati dall’Orchestra della Cappella Musicale della Basilica di San Francesco. Il programma è dedicato al compositore e musicista argentino Astor Piazzolla, con l’esecuzione del Concerto per Chitarra, Fisarmonica e Orchestra , Oblivion per Oboe, Chitarra e Orchestra ed altri brani ancora. Un programma “ come ci anticipa il Direttore Artistico Luigi Lidonnici” che coinvolgerà il pubblico in sonorità , colori e novità musicali di grande interesse.

L’ingresso è a offerta libera, e l’intero ricavato sarà devoluto a favore della Parrocchia di San Rocco.

Info: Capit Ravenna 0544 591715 (dal lunedì al venerdì h.10-12.30) – info@capitra.it

Mercoledì 24 luglio, invece, alle ore 21,00 allo stabilimento balneare Luana Beach di Marina di Ravenna (Via Lungomare 80) sesto appuntamento della rassegna letteraria Capit Incontra 2024. Ingresso libero.

Protagonista sarà Giampiero Cilione autore del romanzo ‘Il viaggio di Helmut’ (Pendragon, 2023),

ambientato in un’estate della fine degli anni Settanta, in una nota località balneare della Romagna, in cui un adulto signore tedesco e due giovani incrociano le strade delle loro vacanze. Per l’uomo, rivelerà ai ragazzi di essere già stato in quei luoghi al tempo della guerra, sarà l’occasione di rievocare il suo viaggio in Italia negli anni drammatici dal ’43 al ’45 e di avviare un passaggio di memorie tra generazioni: una testimonianza di pace e di speranza in una conversazione sull’importanza e sui tormenti della Storia, della memoria, del perdono.

Condurrà l’incontro lo storico Paolo Cavassini

Giampiero Cilione, classe 1967, vive tra Bologna e Ferrara. Giurista di formazione e manager di attuale professione, lavora presso un noto Istituto ospedaliero e di ricerca riconosciuto tra i migliori del mondo. Ha scritto, nel suo settore, numerosi articoli e saggi ed ha pubblicato, in quattro distinte edizioni, un manuale di diritto sanitario. Da appassionato di storia e letteratura, si inoltra in terreni meno noti e per lui sperimentali, accumulando diversa letteratura e raccolte di poesie. E’ al suo primo, intimo, un po’ eretico, romanzo.

L’iniziativa è promossa sempre da Capit Ravenna in collaborazione con Pro Loco Marina di Ravenna e Luana Beach; con i patrocini di Comune di Ravenna Assessorato al Turismo, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Regione Emilia Romagna.

Nelle serate della rassegna, a partire dalle ore 19,30 il Ristorante del Luana Beach propone un momento conviviale per i partecipanti agli incontri, diverso ogni volta, a prezzo convenzionato. È necessario prenotare direttamente al n.: 0544 531156.