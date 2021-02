Nei giorni scorsi si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle Rsu di C.A.B. TER.RA. di Piangipane. La Flai Cgil si è confermata la sigla sindacale di riferimento nell’importante azienda che ha segnato la storia come la prima cooperativa agricola nata in provincia di Ravenna che oggi conta circa 73 lavoratori dipendenti, di cui 71 soci di cooperativa.

La Flai Cgil, con il numero massimo di candidati ammesso dal regolamento, ha ottenuto un’affermazione schiacciante che ha portato all’elezione di 3 delegati sui 3 da assegnare. Siamo di fronte a un risultato non scontato, il cui merito va riconosciuto al lavoro svolto in questi anni dalle rappresentanze sindacali della Flai.

“Il risultato ottenuto non può che renderci soddisfatti – commentano Laura Mazzesi e Giuseppina Imbrenda della Flai Cgil di Ravenna -. Il rinnovo della Rsu è sempre un passaggio rilevante di partecipazione e democrazia in tutte le aziende, specie per una cooperativa storica del territorio come C.A.B. TER.RA. Questa importante affermazione – continuano le sindacaliste – ci consegna anche una responsabilità che onoreremo con sempre maggiore determinazione e unitariamente negli impegni che ci attendono, per primo il rinnovo del contratto integrativo aziendale”.