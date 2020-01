È nata Serena, la prima faentina del 2020

È nata il 2 gennaio la prima faentina. È Serena, la terzogenita di Anila e Stiljan, due ragazzi di origine albanese da diversi anni di casa a Faenza. Serena, 3,2 Kg, 50 cm, è nata poco dopo le 23.30 di giovedì sera diventando così la prima faentina a venire alla luce nel 2020. Ad attenderla, oltre ai genitori, anche i fratelli maggiori di 8 e 5 anni. Come da tradizione, nei prossimi giorni il sindaco Giovanni Malpezzi farà visita alla famiglia Salla per donare l’impagliata, il servizio in ceramica , omaggio della città al primo bambino nato residente nel Comune, simbolo di protezione che la comunità riserva a madre e figlia.