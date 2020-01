I giovani musicisti del Maestro Olmi a Betlemme per portare la musica di Natale ai bambini del Caritas Baby Hospital

Un momento di profondo dialogo passa, attraverso le corde di un violino, tra un giovane musicista e un bambino nato da otto giorni che ha bisogno di stare ancora per un po’ in un’ incubatrice. E’ un piccolo ed unico concerto quello che si svolge nel reparto di Neonatologia del Caritas Baby Hospital di Betlemme, che lascia tutti meravigliati, ad ascoltare in silenzio.

Ta le corsie dell’ospedale risuonano le musiche di Natale: una mattinata diversa per i suoi piccoli pazienti ma anche per i musicisti di questa giovane orchestra provenienti da vari paesi, che a Betlemme hanno trovato un palcoscenico speciale. Il Caritas Baby Hospital, con i suoi 74 posti letto, i reparti di neonatologia e terapia intensiva neonatale pediatrica, è infatti ancora oggi l’unico ospedale pediatrico presente in Cisgiordania. Senza distinzione di popolo o di religione, accoglie dai bambini nati prematuri fino ai ragazzi di 14 anni