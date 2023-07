Era stato quasi completamente distrutto dall’alluvione del 17 maggio: dopo 49 giorni di chiusura torna a vivere il punto vendita Conad “Faenza Uno” di via Renaccio 23/25. La riapertura si terrà venerdì 6 luglio alle 8,45.

Per far rinascere il negozio hanno lavorato senza sosta le 37 persone impiegate dalla società che lo gestisce — la storica cooperativa mista di consumo e produzione lavoro Cofra, che proprio quest’anno festeggia il mezzo secolo di vita. Squadre di soci e lavoratori Conad sono arrivate da Friuli e Lombardia per supportare i lavori, in uno sforzo ammirevole di solidarietà cooperativa. In particolare hanno dato il loro contributo i negozi di Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, di Milano e di Curno, nel bergamasco. L’opera di recupero ha coinvolto tutto lo staff di Commercianti Indipendenti Associati, dall’ufficio tecnico fino alle Imprese edili ed artigiane che fanno parte della rete consolidata di fornitori della cooperativa.

L’apertura dei cancelli sarà preceduta da una breve cerimonia a cui prenderanno parte il sindaco Massimo Isola, il direttore Sviluppo di Commercianti Indipendenti Associati – Conad, Stefano Gavelli, e il presidente di Cofra, Celso Reali. Il locale parroco impartirà la benedizione.

Il supermercato di via Renaccio ha circa 700 metri di superficie di vendita ed è una presenza storica per Faenza. Ha assortimenti completi ed è dotato di tutti i reparti freschi lavorati internamente, tra cui una apprezzatissima pescheria servita.

La ristrutturazione ha introdotto diverse novità, tra cui la possibilità di pagare la spesa con il moderno sistema “Speedy Conad” e con le casse veloci. Gli orari di apertura sono dal lunedì al sabato dalle 7 alle 20,30; domenica dalle 8 alle 13.

«Dopo la terribile alluvione che ha colpito Faenza e la Romagna temevamo seriamente di non poter più riaprire il negozio — dice il presidente di Cofra, Celso Reali —, ma grazie all’impegno dei nostri collaboratori e al supporto di Conad abbiamo ricostruito il supermercato completamente e a tempo di record. Siamo orgogliosi di tutti coloro che hanno lavorato per questo risultato e grati per la possibilità di incontrare di nuovo la nostra clientela. Invitiamo calorosamente tutte le famiglie di Faenza a visitarci per scoprire le novità che abbiamo introdotto e vivere nuovamente l’esperienza di fare la spesa in un ambiente familiare e accogliente, in cui il valore della solidarietà è tangibile: Conad è vicina sin dall’inizio in modo concreto alla comunità romagnola e a tutti coloro che sono stati colpiti dall’alluvione, con numerosi progetti e iniziative».