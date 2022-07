Gravissimo incidente nella notte a Castel Bolognese dove una donna è stata investita lungo via Emilia Levante, nella zona delle Cupole. Il sinistro stradale è avvenuto intorno alle 3.30 della notte fra venerdì e sabato. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri. La donna sembra fosse in compagnia di un altro uomo quando un’auto, che procedeva in direzione di Faenza, ha improvvisamente invaso la corsia opposta, per cause in corso di accertamento, andando fuori strada e scontrandosi con un terrapieno nel fosso a lato della carreggiata. Il mezzo poi sarebbe rimbalzato sulla via Emilia. Nella carambola avrebbe colpito la donna scaraventandola ad oltre dieci metri di distanza. Illeso invece l’uomo.

La donna è stata soccorsa dal personale del 118, intervenuto con ambulanza e auto medica. Le condizioni della ferita erano però talmente gravi che è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, decollato da Bologna. E proprio a Bologna è stata trasportata la donna, all’Ospedale Maggiore.