Donna accoltellata nel pomeriggio di mercoledì a Ravenna, in via Atalarico, a pochi passi dalla clinica San Francesco. Ad assistere all’aggressione anche la figlia. Due sarebbero gli aggressori, un uomo e una donna. Poco dopo le 17, la vittima, residente in zona, è stata colpita dapprincipio con un casco al termine di un litigio. Poi, una volta a terra, è stata accoltellata. Sono stati immediatamente chiamati i soccorsi. Nel frattempo però gli aggressori sono scappati. Il 118 è arrivato con un’ambulanza e l’auto medica. Sul posto sia Polizia di Stato e sia Carabinieri. Non è ancora chiaro quali possano essere stati i motivi dell’aggressione. La donna è stata trasportata all’ospedale di Ravenna con il codice di massima gravità, ma non sarebbe in pericolo di vita