Si è svolta martedì 8 ottobre la presentazione della stagione 2024/25 e della squadra della nuova Olimpia Teodora, ai nastri di partenza del campionato di B1. Durante l’evento, andato in scena presso la Sala Ragazzini, in Largo Firenze, è stata svelata anche la nuova maglia da gioco della prima squadra, realizzata grazie alla collaborazione con una giovane artista ravennate.

Il primo obiettivo per questa stagione è rinsaldare il legame tra la pallavolo femminile e la città, e per celebrare il ritorno nella terza serie nazionale la società ha scelto di produrre una divisa che rappresenti un omaggio artistico alla città di Ravenna.

Due i disegni realizzati da Federica Roncuzzi, in arte “Goccia”, che ha tradotto l’idea in realtà. Il primo, più “minimal”, rappresenta gli edifici più rappresentativi della città, nella parte bassa della maglia, e sfuma verso l’altro con una riproduzione delle stelle di Galla Placidia. Il secondo è quello della divisa da riscaldamento, una vera e propria opera d’arte ricca di colori e disegni.

La squadra

Sul palco tutte le ragazze della prima squadra, che esordirà sabato a Jesi prima difficile sfida in un campionato di alto livello. Il roster è molto giovane e in maggioranza ravennate (9 su 14), ma, come sottolineato da Coach Federico Rizzi: “I margini di miglioramento sono enormi e le ragazze sono grandi lavoratrici”.

Il lavoro, per creare un percorso quotidiano di miglioramento nel corso dell’anno, è anche la parola chiave usata dalla capitana, Martina Pirro, che ha introdotto una per una tutte le proprie compagne (assente per questioni lavorative solo l’opposto Casini).

Il roster:

#1 Ludovica Franzoso (L)

#2 Chiara Poggi (P)

#3 Sara Marchesano (C)

#4 Laura Toppetti (U)

#5 Martina Pirro (S)

#7 Ada Fabbri (C)

#8 Sofia Fusaroli (C)

#9 Ilaria Casini (O)

#10 Sara Gabrielli (S)

#11 Agnese Benzoni (O)

#12 Erika Bendoni (C)

#13 Margot Piraccini (L)

#14 Deizi Nika (P)

#16 Vittoria Balducci (S)

Allenatore: Federico Rizzi. Vice allenatore: Fabio Falco.

Il settore giovanile

Grande attenzione al settore giovanile, introdotto dal Presidente Giuseppe Poggi in apertura di presentazione. Un movimento che vanta oltre 300 tra bambine e ragazze, in crescita anche dopo l’impatto mediatico della vittoria dell’oro all’Olimpiade. Grazie all’acordo organizzativo con la Teodora Settore Giovanile le società uniranno le forze per tutte le squadre, dall’under 14 all’under 18. Le ragazze un po’ più grandi (under 16 e 18), faranno anche una prima esperienza senior, disputando anche con diverse squadre i campionati di Serie D, Prima e Seconda divisione.