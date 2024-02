Donna accoltellata nel minimarket. le dichiarazioni del Tenente Colonnello Gianluigi Di Pilato

Conferenza stampa del Comandante del reparto operativo dei Carabinieri Tenente Colonnello Gianluigi Di Pilato sull’accoltellamento di ieri notte al minimarket di Piazza Baracca.

La vittima, di origine straniera e priva di documenti al momento dell’aggressione, è stata colpita con due fendenti, uno alla testa e uno al torace. Attualmente, la donna è sottoposta a un intervento chirurgico presso l’ospedale Santa Maria delle Croci, non è in pericolo di vita.



L’aggressore, identificato come un uomo originario del Bangladesh è il proprietario del negozio ed è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri di Ravenna. Il fatto è stato segnalato da passanti che hanno contattato il 112.



Si ipotizza che l’alterco sia nato tra la donna, cliente del negozio, e il proprietario, probabilmente a causa di questioni legate al pagamento della merce. L’escalation dalla discussione alla violenza ha portato il titolare a ferire la donna con un coltello.



Il locale è stato posto sotto sequestro giudiziario le telecamere di sorveglianza interne non hanno registrato l’accaduto.