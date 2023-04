Secondo appuntamento domani sera a Faenza del corso “Il bello di coltivare la vita”, organizzato da Auser Provinciale Ravenna in collaborazione con il Consorzio Agrario e con il patrocinio del Comune di Faenza.

Domani, mercoledì 5 aprile alle 20, alla Sala “Mauro Giordani” del Consorzio Agrario in via Soldata 1, si parlerà di “Coltivare e Produrre ortaggi per il consumo familiare”, con Daniele Selvi, Tecnico Agrario del Consorzio Agrario di Ravenna. E’ possibile anche la partecipazione in modalità online.

Il programma dei lavori è coordinato da Veronica Bucci del Consorzio Agrario.