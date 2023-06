“L’associazione Shahrazad invita la cittadinanza tutta a partecipare all’incontro che si terrà giovedì 15 giugno alle ore 18.30 presso il Chiostro della Biblioteca Classense, in via Alfredo Baccarini 3 a Ravenna.

Dialogheremo con la scrittrice Roberta Pappadà, la quale insieme al professor Alessandro Natalini, ci illustrerà il progetto della collana editoriale “Mister Meteo” formata per ora da tre libri: “Il Meteo visto da qui” del 2020, “Metamorfosi a cielo aperto” del 2021, “Il grande caldo” del 2021. Tutte edizioni Kurumuny.

Mister Meteo indaga la narrativa da una prospettiva laterale, cioè attraverso bufere, acquazzoni, calure micidiali e venti di disgrazia. In un ciclo editoriale di 10 uscite il discorso si dipana e ci restituisce un quadro variegato, curioso e inedito di come le vicende esistenziali mantengano una radice ben conficcata nelle vicende meteorologiche. Fino a toccare la questione del cambiamento climatico rispetto alla quale, invece, occorre centrare lo sguardo e raccontare uno strappo che sta accadendo nel nostro velocissimo presente.

Siamo felici di poter organizzare questo incontro che avevamo in programma da inizio anno e che l’alluvione, abbattutasi su tutta la nostra provincia, ha messo in discussione. Confidiamo quindi che questo dialogo apra anche qualche riflessione dato che il tema del cambiamento climatico è al centro del lavoro della Pappadà. Parteciperanno anche le associazioni ambientaliste per arricchire il dibattito.

Questo incontro è patrocinato dal Comune di Ravenna, in particolare dall’Assessorato alla Cultura ed è in collaborazione con La Biblioteca Classense, che ringraziamo, la BCC Ravennate, Forlivese e Imolese, e Arci alla quale come associazione facciamo parte.”