Dogs Clean Day a Punta Marina Terme, una domenica ideata per una passeggiata o un allenamento in compagnia del proprio cane e per pulire la spiaggia della località marittima. L’idea parte da Canicross Romagna, la realtà ravennate conosciuta in città per l’organizzazione di diversi eventi legati agli amici a quattro zampe, non ultima la Dogs&run legata alla Maratona di Ravenna.

L’appuntamento, per chi vuole prendere parte all’allenamento (5 Km), è alle 8.45 al parcheggio del ristorante Delizie Azzurre di Punta Marina, in via Delle Americhe 120.

Per chi invece volesse partecipare alla passeggiata, il ritrovo è alle 10, sempre nel medesimo parcheggio.

Al termine di entrambe le iniziative, inizierà la pulizia della spiaggia, per questo gli organizzatori consigliano di presentarsi muniti di sacchi e guanti coi quali raccogliere la spazzatura.