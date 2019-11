La frase “Sempre dalla parte di chi ha un diritto in meno”, che era il manifesto dell’impegno politico e sociale di Enrico Liverani, contraddistingue l’iniziativa che il Comune di Ravenna organizza annualmente per ricordarlo.

Quest’anno, giovedì 28 novembre, alle 18, a Palazzo Rasponi dalle Teste, il tema sul quale si svolgerà l’incontro sarà “Diritti attraverso il muro”.

La riflessione introduttiva su “Berlino 1989-Belgrado 1999: i diritti umani dal trionfo all’illusione?” sarà tenuta da Michele Marchi, professore di Storia contemporanea del Dipartimento di Beni culturali dell’Università di Bologna-Campus di Ravenna, a cui seguirà la tavola rotonda con lo stesso Marchi, il sindaco Michele de Pascale, Ilario Salvemini e Naomi Sugita Reis, volontari di Europe 2019. Modererà Cristina Calvano, studentessa in Protection oh Human Rights (UniBo) e tirocinante Politiche europee.

Conclusioni in immagini a cura dei volontari e delle volontarie “Europe 2019 attraverso il muro” e “Il mondo intorno”.

Il significato di questo incontro è quello di mettere a confronto, anche in prospettiva intergenerazionale, sguardi diversi sull’evoluzione del tema dei diritti negli anni che hanno fatto seguito alla caduta del muro di Berlino. Vuole anche essere l’occasione per dare spazio e voce ai giovani che si impegnano su concreti progetti di sensibilizzazione su cittadinanza europea e diritti umani proprio come quelli che stanno partecipando a “Europe 2019 Attraverso il Muro” e “Il mondo intorno”, promossi dall’assessorato alle Politiche europee e cooperazione internazionale del Comune e cofinanziati dalla Regione Emilia-Romagna.