Venerdì 29 novembre alle ore 21, a Bottega Bertaci i giovani Mattia Randi, Roberto Marzaloni e Valerio Ragazzini autori del libro “I treni in Romagna – In viaggio tra storia e letteratura” (White Line Edizioni).



La ferrovia collega ormai con naturalezza i nostri centri abitati e il treno è diventato un elemento scontato nella nostra vita quotidiana, ma non sempre è stato così.





Nel libro “I treni in Romagna” gli autori Mattia Randi e Valerio Ragazzini (di Faenza) insieme a Roberto Marzaloni (di Santarcangelo di Romagna), ci accompagneranno attraverso un’analisi storica delle linee romagnole ancora in servizio o scomparse, accanto alle impressioni e ai racconti degli scrittori romagnoli. Attraverso le loro parole scopriremo l’evoluzione del “cavallo di ferro”, dalle sue prime apparizioni fino ai giorni nostri, e come questa novità della tecnica abbia cambiato per sempre la terra di Romagna.

Il volume è il settimo della collana Acsè, curata dall’omonima associazione faentina per l’editore White Line.