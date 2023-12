Non si interrompe mai l’attività del Comitato Spasso in Ravenna, ente per la promozione del centro storico costituito tre anni fa, nel dicembre 2020, dalle quattro associazioni di categoria CNA, Confartigianato, Confesercenti e Confcommercio, ed oggi punto di riferimento per gli oltre 150 esercenti della città ad esso affiliati.

Già lo scorso 25 novembre si sono illuminate le strade e i vicoli del centro storico con le luminarie di Natale allestite quest’anno con proposte e design nuovi. Luminarie che hanno acceso con largo anticipo il cuore di Ravenna in un periodo fondamentale per commercio e iniziative pubbliche come quello di fine anno. Luci e addobbi ai quali hanno contribuito finanziariamente, ed in maniera determinante, proprio gli esercenti affiliati a Spasso in Ravenna, con il sostegno anche dell’Amministrazione comunale.

E dopo le luminarie, il Comitato ha pensato alle famiglie, con una serie di appuntamenti programmati dal 9 dicembre fino all’Epifania, coprendo così l’intero periodo festivo. Punto di riferimento sarà quest’anno prevalentemente piazza J. F. Kennedy, già animata dalla pista di pattinaggio sul ghiaccio, che ospiterà gran parte delle iniziative.

Si inizia sabato 9, proseguendo poi anche sabato 16 e 23 dicembre dalle ore 17 con “Babbo Natale in piazza” con la casetta di Babbo Natale e dei suoi amici in piazza Kennedy, lato Palazzo Rasponi Dalle Teste, dove i più piccoli potranno portare la loro letterina ed esprimere desideri giocando con la fantasia. Appuntamento previsto anche alle ore 11 della mattina del 24.

Tre poi gli appuntamenti organizzati con l’associazione Tralenuvole, sempre in piazza Kennedy e sempre dalle ore 17.00. Venerdì 15 dicembre il laboratorio “Illuminiamo il Natale” per creare insieme a bambini e famiglie le decorazioni per la tavola. Domenica 17 “C’era una volta…”, letture di fiabe natalizie e tombola con premi per tutti i bambini. Infine, venerdì 5 gennaio “Aspettando la Befana”, laboratorio di creazione della calza per l’Epifania.

Un altro appuntamento in programma è poi quello di sabato 6 gennaio dalle ore 15 con l’arrivo in piazza del Popolo di “Befane in Vespa”, e sfilata fino a piazza Kennedy, in collaborazione con il Vespa Club Romagna.

Da segnalare inoltre un’altra lunga serie di iniziative alle quali collabora o che ha direttamente promosso Spasso in Ravenna.

– “Il villaggio di Natale” in piazza del Popolo fino al 7 gennaio con i capanni della tradizione balneare degli anni ’50 e ’60 trasformati in veste natalizia;

– “JFK on ice”, la pista del ghiaccio in piazza Kennedy fino al 14 gennaio, quest’anno arricchita da uno scivolo ghiacciato per i più piccoli;

-“Verde Albero”, un’area verde allestita dai Vivai Landi sul sagrato della Chiesa di San Domenico in via Cavour, affacciata su piazza A. Costa. Un luogo dove respirare la magia del Natale, incontrare amici e rilassarsi;

-“Ravenna Express”, il trenino di Natale da sabato 16 dicembre fino al 6 gennaio dalle ore 15 alle 19 con percorso circolare nelle vie del centro, partenza e arrivo ogni 30 minuti da piazza Kennedy, lato via Rasponi.

Per Spasso in Ravenna un nuovo programma ricco di iniziative mirate a promuovere il centro storico, realizzate anche grazie al sostegno de La Cassa, CEAR ed Assicoop Romagna Futura.