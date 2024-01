Arriva una nuova Sagra del Buongustaio. Il tradizionale appuntamento estivo di Reda di Faenza raddoppia: da venerdì 5 a domenica 7 gennaio si svolgerà per la prima volta un’edizione invernale, all’interno della Sala Polivalente di Via Birandola 120. La protagonista, come sempre, sarà la buona cucina.

Cappelletti, castrato, il pane ripieno del Buongustaio ed altre specialità saranno a disposizione a pranzo il 6 e 7 gennaio (primo turno dalle 11.45 alle 13.20, secondo turno dalle 13.30) e a cena il 5, 6 e 7 gennaio (primo turno dalle 18.30 alle 20.30, secondo turno dalle 20.45).

Unico problema: i posti sono pochi, è obbligatoria la prenotazione al 338.7241461, preferibilmente con messaggio whatsapp.

Nell’occasione Via Birandola sarà chiusa al traffico, si parcheggerà in Piazza Don Milani e dopo una breve passeggiata ci si potrà sedere subito al caldo. E dopo mangiato ci sarà la consueta Pesca con ricchi premi, un mercatino dell’artigianato, piccoli spettacoli di strada e laboratori per tutte le età.