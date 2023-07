Seconda puntata del “Salotto Al Caminetto” condotta da Maurizio Marchesi, con Fabio Scozzoli (ex capitano della nazionale di nuoto) sua moglie Martina Carraro (che parte domani per i mondiali di nuoto in Giappone), Valentina Santandrea, scrittrice ed autrice di “Volevo fare la rockstar2 e il maestro Rodolfo Santandrea che presenterà in anteprima il suo nuovo lavoro musicale.