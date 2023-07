Figliuolo a Ravenna. Fissate le priorità: indennizzi veloci, risorse alle opere, più sicurezza per il territorio

Un incontro giudicato positivo dal presidente della provincia Michele de Pascale quello col commissario alla ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo e tutti i sindaci del ravennate. Presente anche la Regione Emilia Romagna con l’assessore alla Protezione Civile Irene Priolo.

Sono 3 i punti fondamentali su cui ha ruotato la riunione avvenuta nel pomeriggio di mercoledì nel capoluogo bizantino: stanno arrivando in queste ore i primi 3 mila euro come indennizzo alle famiglie colpite dall’alluvione; si è poi concordato che ci sarà bisogno di procedure veloci, facili e trasparenti per la distribuzione dei nuovi fondi, soprattutto trasparenza, onde evitare che qualcuno possa approfittarsene. In seconda battuta massima celerità alle opere che sono in corso per ripristinare i danni degli allagamenti. Nessuna opera si deve fermare per carenza di risorse, è questo il comandamento. Terzo punto: le migliori professionalità del Paese dovranno essere dirottate a riprogettare una Romagna più sicura di fronte ai cambiamenti climatici, lavorando in relazione con le competenze presenti sul territorio.