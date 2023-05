Cosa aspettarsi dal nuovo Codice degli Appalti e dai nuovi Bonus Casa: convegno di Confartigianato

Il nuovo Codice degli Appalti e i nuovi bonus casa. Convegno all’Hotel Aurelia di Milano Marittima organizzato da Confartigianato focalizzato sulle novità del settore delle costruzioni. Per incentivare la riqualificazione edilizia e l’adeguamento energetico, accanto all’entrata in vigore de nuovo Codice degli Appalti, il 2023 sarà caratterizzato da nuovi provvedimenti dedicati all’edilizia: per l’acquisto delle case Green, per eliminare le barriere architettoniche, per la prima casa per gli Under 36, alcune delle novità che si affiancheranno a norme già in vigore e confermate (sismabonus, bonus verde, bonus ristrutturazione, etc.)