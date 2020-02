Si conclude con un appuntamento martedì 25 febbraio alle 14 e 30 nell’Aula Magna del Liceo Artistico Ballardini di Faenza la prima parte del corso “Cantautori a Scuola”.

Prima della parte finale è stata affrontata da Giordano Sangiorgi, patron del MEI ed esperto del settore, tutta la storia dei cantautori dagli anni ’50 alla fine del 2000 e gli studenti hanno già presentato i primi testi per mettere in scena lo spettacolo musicale e teatrale finale. I ragazzi hanno partecipato anche ad una serie di incontri specializzati con il cantautore storico Edoardo De Angelis e il cantautore ravennate Gianluca Lo Presti.

La storia del Novecento attraverso la musica e la poesia dei cantautori italiani e le influenze degli chansonnier francesi e dei songwriter americani e inglesi arriva a segno grazie a un bando del Mibact e Siae intitolato “Per chi Crea” al quale hanno partecipato il MEI, Meeting delle Etichette, con la collaborazione della Casa della Musica, l’affiancamento del Preside del Liceo “Torriccelli Ballardini” Luigi Neri e della professoressa del Liceo “Torricelli Ballardini “Marisa Pierri e un supporto da parte degli Assessorati alla Cultura e ai Giovani del Comune di Faenza.

Martedì 25 febbraio si terranno le audizioni per la messa in cantiere della prima Orchestra per Cantautori Italiani degli Studenti del Polo Torricelli Ballardini per l’allestimento di uno spettacolo musicale e teatrale che sarà aperto al pubblico faentino nella giornata di sabato 30 maggio.

Le Audizioni sono aperte a tutti gli Studenti dei Licei che cantano, che suonano uno strumento e fanno i dj, a tutti gli studenti che recitano e conducono e sanno stare su un palco, a tutti gli studenti che scrivono poesie, romanzi, articoli e saggi, a tutti gli studenti che vogliono ampliare le loro competenza in ambito di Regia e in ambito tecnico di impianti Audio e Luci, Backline Strumentale sul palco e backstage e supporti organizzativi per l’allestimento di uno spettacolo e a tutti gli studenti che vogliono partecipare attraverso un lavoro di promozione e documentazione e comunicazione dell’evento con attività di ufficio stampa, social, foto e video.