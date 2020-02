Martedì 25 febbraio 2020, con inizio alle ore 9:00, alla Scuola Secondaria di I° grado ‘M. Montanari’ in Via Aquileia, 31 – Ravenna, verrà inaugurata la Mostra itinerante ‘Tempi di scelta. Storie di quattro luoghi: Museo Cervi, Fondazione ex Campo Fossoli, Fondazione Villa Emma, Fondazione Scuola di Pace Monte Sole’, rivolta agli alunni dell’I.C. Darsena. La mostra è promossa dalla Sezione ‘Luigi Fuschini’ ANPI e si inquadra all’interno del progetto ‘conCittadini’ dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Interverranno:

– il dott. Cesare Cambio, Dirigente Scolastico dell’I.C. Darsena;

– Gianandrea Baroncini, Assessore al Decentramento del Comune di Ravenna;

– la dott.ssa Marika Losi della Fondazione ex Campo Fossoli,

– la dott.ssa Elisa Renda di ‘conCittadini’ Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna,

– il prof. Michele Marchi del Campus di Ravenna dell’Università di Bologna.