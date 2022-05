Oggi si è tenuto, in presenza, il colloquio e la proclamazione del nuovo laureato in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali – Curriculum Materiali Tradizionali e Innovativi, Corso di Laurea Triennale del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” dell’Università di Bologna con sede a Faenza.

Il laureato si chiama Francesco Polidoro, 24 anni, di Imola che ha presentato una tesi dal titolo “Prodotti pigmentati a base acquosa“, svolta in collaborazione con ADLER S.r.l. di Castel San Pietro Terme BO.

Lo staff di Faenza ringrazia tutti i soggetti coinvolti in questo lavoro di tesi, in particolare l’azienda che ha ospitato il laureando per il tirocinio. Auguriamo al nuovo laureato tutto il meglio per la sua futura attività professionale.