A Ravenna il convegno dei “Pro Vita” per parlare di eutanasia, dignità e diritti

«Il vivere e il morire. La dignità e i diritti» Le realtà “pro vita” del territorio ravennate, con il patrocinio dell’Arcidiocesi di Ravenna e Cervia, hanno organizzato un convegno per affrontare dal loro punto di vista l’eutanasia. L’idea del convegno parte dalla recente assoluzione di Marco Cappato, che ha accompagnato in Svizzera Fabiano Antoniani, in arte Dj Fabo, per un percorso di fine vita. Invitati al convegno, alcune delle personalità che si sono più spese in questi anni nell’organizzazione dei Family Day e contro l’eutanasia. L’appuntamento aveva creato malumore a Ravenna, ma nessuna forma di contestazione è stata messa in atto.