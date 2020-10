Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 38.695 casi di positività, 339 in più rispetto a ieri, su un numero record di tamponi eseguiti: 15.607.

Dei nuovi positivi, sono 160 gli asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: complessivamente 122 persone (tra i nuovi positivi) erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 162 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 44,2 anni.

Sui 160 asintomatici, 83 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 19 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 18 con screening sierologici, 7 con i test pre-ricovero. Per 33 casi è in corso la verifica sul motivo del tampone.

Per quanto riguarda la situazione nelle province, i numeri più elevati si registrano in quelle di Bologna (69), Reggio Emilia (57), Rimini (50), Modena (49), Parma (30), Ferrara (30), Piacenza (17), a Cesena (12), Ravenna (10),

Per il territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 10 casi: 6 maschi e 4 femmine; 4 asintomatici e 6 con sintomi, tutti in isolamento domiciliare. Nel dettaglio: 5 pazienti sporadici per sintomi di cui 3 hanno avuto contatti fuori provincia (1) e fuori regione (2, Bolzano); 1 per test professionale; 3 per contact tracing di cui 1 fuori provincia (Roma); 1 per tampone volontario.

Oggi non risultano comunicati decessi bensì 15 guarigioni complete.

I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel Ravennate, aggiornati alla mattinata di oggi, sono dunque 1.944, la cui distribuzione per comune risulta la seguente:

85 residenti fuori provincia Ravenna

793 Ravenna

337 Faenza

153 Cervia

141 Lugo

78 Russi

45 Alfonsine

63 Bagnacavallo

49 Castelbolognese

14 Conselice

28 Massa Lombarda

17 Sant’Agata sul Santerno

34 Cotignola

18 Riolo Terme

35 Fusignano

22 Solarolo

25 Brisighella

2 Casola Valsenio

5 Bagnara