Con la Deliberazione di Giunta n. 26 del 22 aprile 2024, è stato approvato un avviso pubblico per finanziare interventi di rilancio delle attività artigianali e commerciali locali. Questo bando è parte della Strategia Nazionale per le Aree Interne, che ha stanziato € 29.263,00 a favore del Comune di Casola Valsenio per la terza annualità. Le domande di contributo a fondo perduto destinati alle micro e piccole imprese artigianali e commerciali con unità operativa a Casola Valsenio devono essere inviate entro e non oltre il 31 maggio 2024.

Possono presentare domanda Micro e piccole imprese artigianali e commerciali con unità operativa a Casola Valsenio per ottenere il rimborso a fondo perduto di spese che variano dai 2.000 ai 15.000 euro. Gli interventi finanziabili riguardano la ristrutturazione e l’ammodernamento dell’immobile, adeguamenti del processo produttivo con le innovazioni tecnologiche, l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature, ma anche investimenti immateriali.