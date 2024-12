Consumo di suolo: Ravenna secondo comune in Italia

Il Comune di Ravenna nuovamente in cima alle classifiche di consumo di suolo in Italia. Sono i dati del rapporto di Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ha misurato l’aumento del suolo consumato nel periodo 2022-2023.

In testa alla classifica il comune di Uta, in Sardegna. L’aumento della superficie edificata a Ravenna è di 89 ettari, a causa soprattutto dei lavori nella zona portuale, che hanno portato via una ventina di ettari, e del nuovo quartiere di via Antica Milizia, con 6 ettari. Una rilevanza importante hanno anche i lavori per l’ampliamento della Classicana.