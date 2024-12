Calano i valori degli immobili in provincia: aumentano solo a Ravenna e Cervia

Cala il valore degli immobili in provincia di Ravenna. Il dato emerge dal rapporto del mercato immobiliare per l’anno in corso redatto da FIMAA, la Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari di Confcommercio. Per quanto riguarda il mercato immobiliare, il rapporto ha consegnato un 2024 positivo per la provincia di Ravenna. L’atteso calo delle compravendite, dovuto al termine della spinta post-pandemica, è stato meno netto del previsto e i prezzi delle compravendite concluse sono rimasti stabili. Il valore tuttavia complessivo degli immobili è andato quasi ovunque calando. Una variazione positiva, in linea con il passato, è stata fatta segnare unicamente da Cervia, con un +1,5%, e da Ravenna, con un +2,8%.