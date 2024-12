L’Unione della Romagna ha approvato lo schema di convenzione per la gestione del Parco Roberto Bucci, del Parco della Rocca e dei laghi artificiali di viale Baccarini e via Lesi, per il periodo di tre anni.

L’iniziativa vuol garantire la gestione integrata e sostenibile degli spazi verdi e delle strutture, promuovendo al contempo la valorizzazione ambientale e sociale di questi importanti luoghi pubblici. Rispetto al passato, alla luce dell’esperienza acquisita negli ultimi sei anni di gestione, si è deciso di dividere la parte delle attività specifiche legate alla manutenzione e gestione delle aree verdi dalla parte veterinaria per elevare il livello qualitativo dei servizi, in particolare quelli del parco Bucci, polmone verde così importante per la città.

Nel dettaglio, se in passato le due tematiche erano contenute in un’unica gestione con la nuova convenzione verranno attivati due affidamenti specifici; il primo sarà legato alla gestione pratica delle aree verdi: apertura, chiusura, manutenzione e vigilanza per un totale di 36 attività; l’altro affidamento (28 attività) interesserà specificatamente la cura degli animali ospitati, che diventeranno di diretta competenza del medico veterinario. La gestione avrà una durata di tre anni, dal 2025 al 2027.

L’Unione della Romagna Faentina con la nuova convenzione ribadisce il proprio impegno a garantire la cura e la valorizzazione degli spazi verdi cittadini, in collaborazione con le realtà del Terzo Settore per promuovere il benessere e la partecipazione della comunità.