Nei giorni scorsi si è tenuta, nella sala del Consiglio comunale, la prima seduta della Consulta delle ragazze e dei ragazzi, dell’anno scolastico 2024/2025. Un momento importante perché si tratta del 25° anniversario della Consulta, la cui prima seduta si riunì il 18 marzo 1999.

La referente pedagogica della Consulta, Maria Grazia Bartolini, ha dato il benvenuto ai rappresentanti e ha approfondito la “nascita giuridica” dei Diritti dei bambini e delle bambine come individui, con diritti personali e di cittadinanza fra cui la libertà di esprimere pareri e opinioni sulle cose che li riguardano e la comunità in cui vivono, così come definito nella prima dichiarazione ONU dei Diritti del fanciullo del 1989.

L’assessore alle Politiche Sociali Gianandrea Baroncini ha aperto l’assemblea durante la quale si sono svolte le votazioni per eleggere presidente e vicepresidente della Consulta. Dopo aver ascoltato le proposte delle numerose candidature sono stati eletti come presidente Isacco Giustizieri della scuola secondaria di 1° grado C. Viali di Sant’Alberto e come vicepresidente Adele Barbieri della secondaria di 1° grado M. Montanari di Ravenna.

Isacco Giustizieri, nel proporre la sua candidatura, ha promesso di impegnarsi per migliorare la socialità attraverso centri di aggregazione per i giovani, in particolare nei piccoli paesi come per esempio Sant’Alberto. Adele Barbieri ha proposto migliorie nelle scuole sostituendo i materiali vetusti, l’acquisto di strumenti musicali, prevedendo anche attrezzature per le diverse disabilità; più manutenzione della nostra città; programmi per sensibilizzare e combattere il cyberbullismo.