Fino al 31 agosto è possibile inviare le domande di ammissione per i nuovi corsi accreditati al Conservatorio “G. Verdi” di Ravenna. Si tratta dei Diplomi accademici di I livello in Musiche tradizionali (indirizzo “Musica da ballo della tradizione emiliano-romagnola”), Popular music (canto, chitarra, batteria e percussioni, basso elettrico, pianoforte e tastiere elettriche) e Tecnico del suono. Gli esami di svolgeranno dall’11 al 16 settembre.

Il Triennio accademico di Musiche tradizionali darà particolare rilievo allo studio dei repertori e dei comportamenti musicali più rappresentativi appartenenti a tradizioni musicali europee ed extraeuropee, riconosciute come storicamente rilevanti, anche con la finalità di sviluppare la capacità dello studente di interagire all’interno di gruppi musicali diversamente composti e di acquisire competenze nell’ambito dell’improvvisazione. Lo specifico indirizzo in “Musica da ballo della tradizione emiliano-romagnola” ha la finalità di valorizzare la tradizione locale di musica strumentale da ballo. Gli studenti del corso accademico in Popular music acquisiranno le fondamentali competenze in ordine all’arrangiamento musicale, alla realizzazione di un concerto con le sue peculiari modalità di performance, alla produzione discografica, ai media elettronici e alle reti. Specifica cura sarà dedicata all’acquisizione di adeguate tecniche di controllo posturale ed emozionale. Inoltre, con riferimento alla specificità dei singoli corsi, lo studente acquisirà abilità riferite all’ambito dell’improvvisazione nonché conoscenze degli aspetti stilistici, storici, estetici generali relativi alla musica pop e rock. Il corso accademico di I livello in Tecnico del suono prevede una speciale declinazione verso le arti performative e le immagini, con lo studio del repertorio musicale storico e contemporaneo, la storia delle tecnologie elettroacustiche ed informatiche applicate alla musica e l’approfondimento delle varie metodologie analitiche. Al termine del triennio lo studente avrà conseguito competenze concernenti l’uso delle apparecchiature e strumentazioni elettroacustiche ed informatiche nonché capacità progettuali e gestionali in riferimento alla registrazione e amplificazione dei repertori classico e moderno.